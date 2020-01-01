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إيطاليا: إغلاق المدارس والجامعات وتأجيل مباريات كرة قدم بسبب كورونا

الأربعاء 04 مارس 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: إغلاق المدارس والجامعات وتأجيل مباريات كرة قدم بسبب كورونا


روما /سما/

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، عن تعليق الدوام في المدارس والجامعات في عموم البلاد حتى منتصف آذار/ مارس الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، وفق ما أورد إعلام إيطالي محلي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، إن إيطاليا أكثر بلد متضرر من الفيروس في أوروبا، حيث سجلت حتى الآن 79 حالة وفاة، و2236 مصابًا. وأضافت أن الحكومة قررت تعليق دوام جميع المدارس والجامعات حتى منتصف آذار/ مارس الجاري.

وتأجلت مباراة نابولي مع ضيفه إنتر المقررة الخميس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، إلى موعد غير محدد بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، بحسب ما ذكرت الأربعاء رابطة الدوري الإيطالي.

وقالت الرابطة في بيان لها، إن "رئيس الرابطة يعلن عن تأجيل هذه المباراة إلى وقت غير محدد في المستقبل". علمًا أن المباراة الثانية بين يوفنتوس وميلان تأجلت أيضًا للسبب عينه.

وحثت سلطات البلاد الشعب على تجنب المصافحة ووقف كل أنواع الرياضات والأنشطة وأولئك الذين بلغت أعمارهم فوق الـ65 على البقاء في البيت.

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