مستوطنو "يتسهار" يحاولون وقف مشروع تمديد شبكة مياه في مادما والاهالي يتصدون لهم

نابلس / سما /

تصدى اهالي قرية مادما، جوب شرق نابلس، اليوم الاربعاء لمستوطنين من مستوطنة "ايتسهار" حاولوا الاعتداء على طواقم وآليات المجلس القروي التي كانت تقوم بتمديد شبكة للمياه في المنطقة الجنوبية من لقرية.

وذكرت مصادر محلية ان الهجوم قاده حارس أمن مستوطنة "ايتسهار" المعروف بعدائيته الشديدة لاهالي القرى الفلسطينية المحيطة بالمستوطنة، وقد حاول المستوطنون العربدة وايقاف العمل بمشروع شبكة المياه، وذلك تحت حماية ووجود قوات الاحتلال، الا ان الاهالي تصدوا لهم وتمكنوا من ابعادهم، ومن ثم استأنفت آليات المجلس العمل بالمشروع.