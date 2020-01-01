كورونا يتسبب بفصل 200 موظف بشركة طيران "ال عال" الاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

شرعت الشركة الحكومية الإسرائيلية للطيران المدني "ال عال" هذه الأيام بإجراءات فصل عددا كبيرا من عمالها وموظفيها سيكون في البداية عدد المفصولين منها 200 شخص من اطقم الجو.

ومن المتوقع ان تطال إجراءات الفصل عمالا قدامى وجدد متدربين. وسيصل عدد الذين سيتم فصلهم في ختام هذه الإجراءات الاشفائية للشركة 1000 شخص.

وقد اطلق المدير العام للشركة غونين اوسيشكين، قبل أسبوع تعليماته بإعداد طاقم يتولى عملية فصل هؤلاء العمال والموظفين من خلال وضع معايير لهذا الفصل، وذلك في اعقاب ما تعرضت له الشركة من تراجع في المداخيل بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره المباشر على مجال الرحلات الجوية.

ويعمل في شركة "إل عال" حاليا نحو 6200 شخص. وقد أبلغت الشركة البورصة بأن الاضرار المالية التي تلحق بها بسبب انتشار فيروس الكورونا، ستتراوح بين 50 الى 70 مليون دولار. وقد تراجع سهم الشركة في البورصة بنسبة تفوق العشرات خلال الشهر الأخير.

وكان مسؤول رفيع في شركة "إل عال"، قد اعرب قبل أسبوع عن تشاؤمه بقوله: "هذه كارثة. ان شركات الطيران هنا ستنهار خلال أسابيع معدودة. لقد بلغت الاضرار المادية التي تعرضت لها شركة ال عال بسبب انتشار فيروس الكورونا حتى الآن 200 مليون شيكل. وإذا لم تتيقظ الدولة لهذا، فلن تكون لدينا شركة طيران خلال عدة أسابيع".