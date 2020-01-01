وفد قيادي من "فتح" يصل قطاع غزة عبر معبر ايرز

غزة / سما /

وصل القياديان روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزياد أبو عمرو ئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس الوزراء، الى قطاع غزة قادمين من الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وأفاد مصدر انه من المتوقع أن يجريا عددًا من اللقاءات المختلفة سواء التنظيمية أو مع عدد من قيادات الفصائل في محاولة لترتيب زيارة وفد الفصائل في الضفة لغزة.

وكان وفد من حركة فتح ضمّ كلًا من عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح واللواء إسماعيل جبر، زارا قطاع غزة في فبراير الماضي، وعقدا لقاءات تنظيمية مع قيادة وكوادر حركة فتح في غزة وعدد من الفصائل تمهيدا لوصول وفد منظمة التحرير لقطاع غزة دون اتمام الهدف.