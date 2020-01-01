  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد قيادي من "فتح" يصل قطاع غزة عبر معبر ايرز

الأربعاء 04 مارس 2020 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قيادي من "فتح" يصل قطاع غزة عبر معبر ايرز


غزة / سما /

وصل القياديان روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزياد أبو عمرو ئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس الوزراء، الى قطاع غزة قادمين من الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وأفاد مصدر انه من المتوقع أن يجريا عددًا من اللقاءات المختلفة سواء التنظيمية أو مع عدد من قيادات الفصائل في محاولة لترتيب زيارة وفد الفصائل في الضفة لغزة.

وكان وفد من حركة فتح ضمّ كلًا من عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح واللواء إسماعيل جبر، زارا قطاع غزة في فبراير الماضي، وعقدا لقاءات تنظيمية مع قيادة وكوادر حركة فتح في غزة وعدد من الفصائل تمهيدا لوصول وفد منظمة التحرير لقطاع غزة دون اتمام الهدف.

#حركة فتح #روحي فتوح #زياد ابو عمرو #معبر ايرز #الضفة الغربية #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

رسميا.. لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تعلن موعد نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23

مجدداً،،، بعد فرز 99% من الأصوات : كتلة اليمين 58 مقعدا ويمين الوسط 55 والمشتركة 15

سمح بالنشر ..فيديو ينشر لأول مرة لتنفيذ عملية طعن ضد جندي اسرائيلي

شاهد.. مصر تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق "عشماوي"

هارتس : نتائج العرب في الانتخابات "زلزال"

الرئيس الإسرائيلي يدرس عدم تفويض أحد بمهمة تشكيل الحكومة

شركة أمازون ترضخ للمطالب الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

"كورونا" : نتنياهو يعلن عن وضع العائدين الى اسرائيل من 6 دول اوروبية في العزل الفوري

هنية : قدمنا مقترحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتفاهم مع دحلان جاء لمعالجة اّثار الانقسام

سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس ومحاولة التخلص من بينت وشاكيد

نتنياهو

قناة عبرية.. هل نتنياهو مصاب بالكورونا ؟! ،، ومكتبه يعلق "لن يخضع للحجر الطبي"

unnamed

اتحاد الموظفين يقرر البدء بـ "نزاع عمل" مع إدارة الأونروا في غزة