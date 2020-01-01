"كورونا" : نتنياهو يعلن عن وضع العائدين الى اسرائيل من 6 دول اوروبية في العزل الفوري

القدس المحتلة / سما /

عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمر صحفيا في مقر وزارة الصحة اعلن فيه عن وضع كافة العائدين من فرنسا والمانيا واسبانيا والنمسا وسويسرا وايطاليا في عزل فوري بسبب "الكورونا".

وقال نتنياهو ان العالم الان امام اجتياح عالمي للفيروس مشيرا الى ان اسرائيل هي من افضل 3 دول غربية حتى الان لم يصلها الفيروس بصورة كبيرة.

من جهته ذكر معهد روبرت كوخ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 240، اليوم، من 196 بعد ظهر يوم أمس. وقال المعهد إن 15 من 16 ولاية ألمانية أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالفيروس، وكانت ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد الأكثر تأثرا. ولم تسجل ألمانيا أي حالة وفاة بالفيروس.

وقال موقع "باسبورت نيوز" الإسرائيلي المتخصص بالسياحة والطيران إن وزارة الصحة الإسرائيلية تبحث في فرض قيود كهذه على العائدين من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب انتشار فيروس كورونا هناك وتقديرات تشير إلى أن عدد المصابين بالفيروس فيها أكثر مما تم نشره.

وتفرض وزارة الصحة الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من إيطاليا والصين وغيرها.

وفي غضون ذلك، بدأت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" بفصل مضيفي ومضيفات طيران في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الحاصل في أعقاب انخفاض بيع تذاكر طيران وإلغاء خطوط طيران بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت "إل عال" في رسائل الفصل إلى العاملين فيها إن "الشركة مضطرة إلى دراسة إنهاء عملك في الشركة وذلك على ضوء أزمة كورونا العالمية وتبعاتها الفورية على الشركة". وبالأمس، وافق مسؤولون كبار في الشركة على التنازل عن 20% من رواتبهم.