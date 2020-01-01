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السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي

الأربعاء 04 مارس 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي


القاهرة /وكالات/

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة المصرية في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، اطلع الرئيس المصري على الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وخاصة في شمال سيناء.

وأشاد الرئيس المصري بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليها لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

#السيسي #الامن القومي #مصر

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