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ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. مصر تمنع القطريين دخول أراضيها

الأربعاء 04 مارس 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضمن إجراءات مواجهة كورونا.. مصر تمنع القطريين دخول أراضيها


القاهرة /سما/

 قررت السلطات المصرية، اليوم الاربعاء، حظر دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية لمواجهه فيروس كورونا الجديد .

ونقل "التلفزيون المصري" عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، عن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء قوله إنه "في ضوء ما قررته دولة قطر من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر ، اعتباراً من بعد غد الجمعة وحتى إشعار آخر".

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

#مصر #قطر #كورونا

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