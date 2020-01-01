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إرجاء عقد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

الأربعاء 04 مارس 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إرجاء عقد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة


جدة /سما/

 أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إرجاء عقد الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، التي كان من المزمع عقدها خلال الفترة  من 7-9 مارس/ آذار الجاري في مدينة جدة السعودية.

وأشارت الأمانة العامة، إلى أن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع إلى إشعار آخر جاء بناء على طلب المملكة العربية السعودية وبسبب "الظروف الراهنة".

وكان من المنتظر أن يشهد الاجتماع توقيع اتفاقية "القدس عاصمة الرياضة للدول الإسلامية للعام 2020" بين كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

#وزراء الشباب والرياضة #جدة #السعودية #كورونا

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