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السلطة تحذر من إسراع "إسرائيل" في تنفيذ خطة الضم والاستيطان الأبرتهايد

الأربعاء 04 مارس 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة تحذر من إسراع "إسرائيل" في تنفيذ خطة الضم والاستيطان الأبرتهايد


رام الله / سما /

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، من احتمالات الإسراع في البدء في تنفيذ خطة الضم والاستيطان الأبرتهايد عقب انتخابات إسرائيل البرلمانية الأخيرة.

وقال عريقات في بيان عقب لقائه في رام الله وفداً من منظمة العمل الدولية والسفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور، وممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجز، كلا على حده، إن "الخروقات الاسرائيلية الفاضحة للقانون الدولي هي التي أدت لعدم صناعة السلام".

وحسب البيان، بحثت اللقاءات نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، واحتمالات الإسراع في البدء في تنفيذ خطة الضم والاستيطان الأبرتهايد، وانعكاسات ذلك على مجالات الحياة الفلسطينية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

واعتبر عريقات أن "استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم مخطط الضم والابرتهايد والاستيطان الاستعماري يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى مزيد من انعدام الأمن والاستمرار وتعميق مربعات العنف والفوضى والتطرف واستباحة الدماء".

ودعا دول العالم إلى "اتخاذ إجراءات والإعلان عن قرارات لمساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال على سياساتها وممارستها وجرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وشدد عريقات على أن منظمة التحرير تتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية كأسس وركائز لدولة فلسطينية عاصمتها القدس المحتلة.

#صائب عريقات #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية #ضم الضفة #الضفة الغربية #استيطان

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