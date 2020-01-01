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"دارة الاستقلال" و"اتحاد الكتّاب" يتفقان على طباعة 20 كتابا لصالح الاتحاد

الأربعاء 04 مارس 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


أريحا /سما/

 وقّعت "دارة الاستقلال للثقافة والنشر "التابعة لجامعة الاستقلال، والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، اتفاقية تقوم بناء عليها "الدارة" بطباعة عشرين كتابا لصالح "الاتحاد"، وتقديم منصة الاستقلال الثقافية الدعم الإعلامي للاتحاد، عبر تغطية فعالياته ونشاطاته المختلفة.

ويأتي هذا الاتفاق في سبيل تعزيز الثقافة الوطنية كأداة لمقاومة الاحتلال، وحفظ الهوية الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا على أرضه.

حضر توقيع الاتفاقية المشرف العام لدارة الاستقلال للثفافة والنشر المتوكل طه، والأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني.

#أريحا #جامعة الاستقلال

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