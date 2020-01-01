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انطلاق أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية

الأربعاء 04 مارس 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية


القاهرة /سما/

 انطلقت، قبل قليل، أعمال الدورة العادية الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، تحضيرا للقمة العربية المقبلة، التي تستضيفها الجزائر.

ويمثل دولة فلسطين في الاجتماع، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الـ153، التي تعقد في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، القضية الفلسطينية ومستجداتها، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن الأسبوع المنصرم، تأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها لهذا العام والتي تستضيفها بلاده، لوقت آخر من العام الجارى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

#كورونا #الجامعة العربية #فلسطين #وزراء الخارجية العرب

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