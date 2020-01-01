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1177 طالبا بالحجر: "لا يمكن منع انتشار واسع لكورونا بإسرائيل"

الأربعاء 04 مارس 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
1177 طالبا بالحجر: "لا يمكن منع انتشار واسع لكورونا بإسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، حول احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إنه "من المتوقع ارتفاع (حالات الإصابة بالفيروس)، فالتحقيق الوبائي معقد" ويتوقع صدور تعليمات تقضي بتقليص المواصلات العامة ومنع التجمهر، وذلك بعد أن تم، الليلة الماضية، إدخال طلاب مدرسة بكاملها في بلدة غفعات برينر، 1150 طالب، إلى حجر منزلي، إثر إصابة طالب في الصف التاسع بالفيروس، كما تم إدخال 27 طالبا في الصف الخامس في مدرسة في بلدة كريات أونو إلى حجر منزلي، بعد إصابة نائبة مديرة مدرسة بالفيروس.

وقال نائب مدير عام وزارة الصحة، اليوم، إنه "لا يمكن منع انتشار واسع للكورونا في إسرائيل". وتبين أن الطالب في الصف التاسع الذي أصيب بفيروس كورونا، يعمل في حانوت في مدينة أور يهودا، وتلقى العدوى بعد لقائه مع شخص مصاب بالمرض وعاد من إيطاليا، الأسبوع الماضي. وفي أعقاب ذلك، أعلن مدير المدرسة ورؤساء المجالس المحلية في برينر وغان رافيه وغديروت، في بيان، عن تعليق الدوام المدرسي ودخول جميع الطلاب إلى حجر منزلي.

وأعلنت وزارة الصحة، ظهر اليوم، أن الطالب تواجد في استاد "بلومفيلد" لمشاهدة مباراة دربي كرة القدم بين مكابي وهبوعيل تل أبيب، يوم 24 شباط/فبراير الفائت، وأن على المشجعين الذين تواجدوا عند البوابة رقم 8 أن يدخلوا إلى حجر منزلي.

وفي أعقاب ذلك، سادت حالة من الهلع في صفوف المشجعين الذين تواجد عند البوابة 8 أثناء المباراة، لدرجة أن اتصالاتهم بخدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" ووزارة الصحة تسببت بانهيار خطوط هواتفهما. وإثر ذلك أعلنت الوزارة أن الذين يتعين عليهم الدخول إلى الحجر الصحي هو 77 شخصا فقط وليس آلافا.

وجاء في البيان أنه "بموجب تعليمات وزارة الصحة، فإن أي شخص التقى بالطالب عليه الدخول إلى حجر، وطاقم المدرسة يتوجه الآن بشكل شخصي إلى كل واحدة من عائلات الطلاب الذين يتعين عليهم الدخول إلى حجر ويبلغهم بذلك". وأعلن البيان عن إلغاء الدوام المدرسي "كي نتمكن من التأكد أن بلاغنا وصل إلى جميع الطلاب".

كذلك تبين أن مصابة بفيروس كورونا هي نائبة مديرة مدرسة في كريات أونو، وتُدرّس في الصف الخامس، وتمكث حاليا في حجر. وتم إبلاغ 27 طالبا و8 من طاقم المدرسة بعدم الحضور إلى المدرسة والدخول إلى حجر منزلي. وأصيبت نائبة مديرة المدرسة بالعدوى بعد أن مكثت في الحانوت في أور يهودا أكثر من 15 دقيقة.

وتم الإعلان مساء أمس عن إصابة ثلاثة أشخاص في البلاد بالفيروس، بينهم الطالب ونائبة مديرة المدرسة، وشخص آخر عاد من إيطاليا، في 20 شباط/فبراير الفائت، ويتواجد في جدر منذئذ. ووُصفت حالتهم بالطفيفة، ويتوقع أن تنشر وزارة الصحة لاحقا تفاصيل الأماكن التي تواجدوا فيها، بموجب التحقيق الوبائي. ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل 15 شخصا.

#الصحة الاسرائيلية #كورونا #طلاب المدارس #الحجر الصحي #كوفيد 19 #فيروس كورونا

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