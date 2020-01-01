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حماس: حملة الاعتقالات هدفها تغييب القيادات الفاعلة والمؤثرة

الأربعاء 04 مارس 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: حملة الاعتقالات هدفها تغييب القيادات الفاعلة والمؤثرة


رام الله / سما /

 اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من قيادات الحركة هدفها تغييب القيادات الفاعلة والمؤثرة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأدان عبد الحكيم حنيني القيادي في الحركة، خلال تصريح صحفي وزعته حركة حماس، إقدام قوات الاحتلال على اعتقال قيادات الحركة. مؤكدًا على أنها لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريقه نحو الحرية والاستقلال.

وشدد على أن أحد أهداف حملة الاعتقال تمرير المخططات التي ينوي الاحتلال القيام بها في مشاريع الضم والتوسع الاستيطانية. مضيفًا "إن أبناء وقيادات حماس سيظلون في المقدمة، لمواجهة مخططات الاحتلال".

وتابع حنيني "إن مواجهة المشروع الاستيطاني في الضفة ومحاولات الضم التي تقوم بها حكومة الاحتلال تتطلب إطلاق برنامج وطني شامل بمشاركة كافة الفصائل، يكون عنوانه التصدي الميداني للاحتلال ومستوطنيه".

ووجه القيادي في حماس، التحية لسكان جنوب نابلس الذي قال إنهم "يتصدون بصدورهم العارية لجيش الاحتلال ومستوطنيه".

وقال "إن معركة الدفاع عن جبل العرمة في بلدة بيتا هو نموذج لإرادة شعبنا وتعبيرًا صادق عن حب الأرض والتضحية من أجلها".

#حماس #اعتقالات #الاحتلال

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