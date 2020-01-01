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السعودية تعلق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة تخوفا من "كورونا"

الأربعاء 04 مارس 2020 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعلق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة تخوفا من "كورونا"


الرياض /وكالات/

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة،على أن يتم مراجعة القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب.

وأكد مصدر في الوزارة، بأن "القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار كورونا، ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين اللذين يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى".

وأشار، إلى أنه "يأتي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات السعودية لمنع انتشار الفيروس في المملكة، واستكمالا للجهود التي تم اتخاذها، والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين".

المصدر: وكالات سعودية

#العمرة #كورونا #السعودية

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