مستوطنون يسيجون قطعة أرض في بيت أمر

الخليل / سما /

سيج مستوطنون أرضا بالأسلاك الشائكة في بلدة بيت أمر، شمال محافظة الخليل، اليوم الأربعاء.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن مستوطنين، وبحراسة من جنود الاحتلال وضعوا أسلاكا شائكة حول قطعة أرض مساحتها 12 دونما، مزروعة باللوزيات والعنب والزيتون وأشجار حرجية، في منطقة الحنونة شمال بيت أمر، تعود ملكيتها للمواطن صقر عقاب أبو عياش وإخوته.

ويخوض المواطن أبو عياش منذ 20 عاما، معارك قضائية مع المستوطنين لإثبات ملكيته للأرض، عبر تقديم الأوراق الثبوتية التي يملكها، وجدد المستوطنون محاولاتهم في الاستيلاء على الأرض مرة أخرى عام 2019، وتصدى لهم المواطنون.

وقال: "اليوم أقدموا على وضع اسلاك شائكة حول قطعة الأرض، وعندما حضرت طلبوا مني التوجه للإدارة المدنية ومراجعتهم بخصوص قطعة الأرض".