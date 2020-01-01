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وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات فيروس الكورونا في فلسطين

الأربعاء 04 مارس 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات فيروس الكورونا في فلسطين


رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة مي كيلة، خلو فلسطين من مرض كوفيد 19 "كورونا"، وأن الطواقم الطبية التابعة للوزارة مستمرة  في اتخاذ الإجراءات الوقائية، وإجراء الفحوصات اللازمة للقادمين من الدول التي أعلن عن وجود إصابات مؤكدة فيها بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، اليوم الأربعاء، لأماكن الحجر الصحي التي خصصت للقادمين من دول ظهر فيها الفيروس، لإجراء الفحوصات الاحتياطية، ريثما يتم التأكد من سلامتهم.

وثمنت كيلة دور جامعة الاستقلال، والإدارة العامة للمعابر والحدود، ومحافظة أريحا والأغوار، والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية على تعاونهم لتعزيز الإجراءات الوقائية.

من ناحيته، أكد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، أن تعليمات الرئيس محمود عباس تقضي بتجنيد كل الطاقات والجهود الرسمية لمواجهة الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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