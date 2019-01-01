  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لدعم أمنها... واشنطن تقرر بيع "إسرائيل" 8 طائرات للتزود بالوقود في الجو

الأربعاء 04 مارس 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
لدعم أمنها... واشنطن تقرر بيع "إسرائيل" 8 طائرات للتزود بالوقود في الجو


القدس المحتلة / سما /

صادقت وزارة الخارجية الأمريكية، على بيع ثماني طائرات مزودة للوقود ومعدات ذات صلة بقيمة 2.4 مليار دولار، لإسرائيل.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون).

وقالت الوكالة إن "إسرائيل طلبت شراء ما يصل إلى ثماني طائرات من نوع KC-46 وهي طائرات ضخمة مزودة للوقود للطائرات القتالية في الجو".

وتابعت: "وذلك إلى جانب ما يصل إلى 17 محركا توربينيا، و18 مستقبلا من نوع MAGR 2K-GPS SAASM، فضلا عن أجهزة إرسال واستقبال، وتوفير التدريب والدعم اللوجستي والصيانة".

وأكدت الوكالة التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، مؤكدة أن مساعدة إسرائيل في تطوير قدراتها واستعداداتها للدفاع عن نفسها هو أمر مهم جدا للمصالح الأمريكية.

وفي بيان آخر، أعلنت الوكالة ذاتها أن وزارة الخارجية وافقت على بيع المغرب 25 آلة بناء عسكرية من طراز "M88-A" المعروفة باسم "هرقل" بقيمة 239 مليون دولار.

ولفت البيان إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي بالصفقتين، الذي تتعين موافقته عليهما حتى يمكن إتمامها، وهذا ما يحدث إذا لم يعترض عليهما خلال 30 يوما من إبلاغه بها.

#واشنطن #اسرائيل #امريكا #طائرات

الأكثر قراءة اليوم

رسميا.. لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تعلن موعد نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب.. وتصريحات ليبرمان عديمة المسؤولية

الرئيس الإسرائيلي يدرس عدم تفويض أحد بمهمة تشكيل الحكومة

تعقيبا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية.. حماس توجه دعوة للقيادة الفلسطينية

هارتس : نتائج العرب في الانتخابات "زلزال"

صدمة في واشنطن ..مخاوف من انتقال “كورونا” إلى نائب ترامب ومسؤولين في البنتاغون

انتخابات الكنيست الـ23: "كاحول لافان" تتشبث بـ"تغيير السلطة"!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

قناة عبرية.. هل نتنياهو مصاب بالكورونا ؟! ،، ومكتبه يعلق "لن يخضع للحجر الطبي"

unnamed

اتحاد الموظفين يقرر البدء بـ "نزاع عمل" مع إدارة الأونروا في غزة

سمح بالنشر ..فيديو ينشر لأول مرة لتنفيذ عملية طعن ضد جندي اسرائيلي

مجدداً،،، بعد فرز 99% من الأصوات : كتلة اليمين 58 مقعدا ويمين الوسط 55 والمشتركة 15

امازون

شركة أمازون ترضخ للمطالب الفلسطينية