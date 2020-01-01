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المالكي يبحث مع نظيره التونسي آخر تطورات القضية الفلسطينية

الأربعاء 04 مارس 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


القاهرة / سما /

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، مع نظيره التونسي نور الدين الري، بجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الاربعاء، آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وويأتي هذا اللقاء، وفق بيان للخارجية، في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي يتعرض لها المشروع الوطني الفلسطيني، وفي ظل نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي عززت من طبيعة النظام السياسي الاسرائيلي المشوه القائم على تصعيد الاستيطان، والضم، وسرقة الاراضي، وسرقة مقدراته وأمواله، بالإضافة الى سبل التعاون الدائم والمشترك بين البلدين على المستويين العربي والدولي.

وأطلع المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي ستنطلق في مقر الجامعة العربية اليوم، على خطورة ما تسمى بصفقة القرن، معربا عن ثقته التامة لشغل تونس بمجلس الامن العضو العربي بالدعم المستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية والاسلامية . 

حضر اللقاء: سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والسفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة المستشار أول فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة.

 
#رياض المالكي

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