  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 04 مارس 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس


رفح / سما /

أعلنت وزارة الداخلية  بغزة أن السفر ليوم الخميس 5 مارس، سيكون للحافلات المتبقية من الرابعة حتى الثامنة من كشف (2020/7).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف الرابط

#السفر #معبـر رفح

الأكثر قراءة اليوم

رسميا.. لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تعلن موعد نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب.. وتصريحات ليبرمان عديمة المسؤولية

الرئيس الإسرائيلي يدرس عدم تفويض أحد بمهمة تشكيل الحكومة

تعقيبا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية.. حماس توجه دعوة للقيادة الفلسطينية

هارتس : نتائج العرب في الانتخابات "زلزال"

صدمة في واشنطن ..مخاوف من انتقال “كورونا” إلى نائب ترامب ومسؤولين في البنتاغون

انتخابات الكنيست الـ23: "كاحول لافان" تتشبث بـ"تغيير السلطة"!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

قناة عبرية.. هل نتنياهو مصاب بالكورونا ؟! ،، ومكتبه يعلق "لن يخضع للحجر الطبي"

unnamed

اتحاد الموظفين يقرر البدء بـ "نزاع عمل" مع إدارة الأونروا في غزة

سمح بالنشر ..فيديو ينشر لأول مرة لتنفيذ عملية طعن ضد جندي اسرائيلي

مجدداً،،، بعد فرز 99% من الأصوات : كتلة اليمين 58 مقعدا ويمين الوسط 55 والمشتركة 15

امازون

شركة أمازون ترضخ للمطالب الفلسطينية