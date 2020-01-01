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"الشعبية" تؤكد: تلقينا دعوة لزيارة موسكو

الأربعاء 04 مارس 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تؤكد: تلقينا دعوة لزيارة موسكو


غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، عن تلقي الجبهة دعوة من أجل زيارة العاصمة الروسية موسكو.

وقال الطاهر في تصريحات له عبر قناة الميادين إن روسيا دعت كل الفصائل، ووجهت لنا في الجبهة الشعبية دعوة للذهاب إلى موسكو الآن؛ لمناقشة الأمور بعد "صفقة القرن".

وأشار إلى إمكانية حدوث لقاء وحوار فلسطيني في موسكو، مضيفاً "روسيا تبذل جهد لكن المشكلة لدينا كفلسطينيين".

ودعا الطاهر إلى إغلاق مرحلة أوسلو بشكل نهائي والانتقال إلى استراتيجية عمل فلسطيني جديد، متابعاً "إذا كنا نريد إلغاء مشروع أوسلو لماذا نتحدث عن انتخابات تشريعية ورئاسية؟.

وتساءل: هل تواجه صفقة القرن بالاستعداد للمفاوضات وعدم المقاومة؟، مؤكداً أن واشنطن تستمر بمخططاتها من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف حاسم بأن الإدارة الأميركية عدو للشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية، مضيفاً "واشنطن كانت تسعى إلى توريط الأطراف على الساحة الفلسطينية في مخططات تؤدي إلى تنازلات".

#موسكو #الجبهة الشعبية

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