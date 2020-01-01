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مصلحة السجون تدرس وقف زيارات الأسرى بسبب "كورونا"

الأربعاء 04 مارس 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة السجون تدرس وقف زيارات الأسرى بسبب "كورونا"


القدس المحتلة / سما /

تدرس مصلحة السجون الإسرائيلية إمكانية إلغاء الزيارات العائلية للأسرى وللسجناء الجنائيين، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، علما أنه سجلت في البلاد 15 حالة إصابة بالفيروس.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن إدارة مصلحة السجون تبحث إمكانية إلغاء الزيارات العائلية للسجناء والأسرى في مختلف السجون في البلاد، وذلك خشية من انتشار الفيروس داخل السجون.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في مصلحة السجون قوله "نواصل المباحثات والتشاور حول منع الزيارات، لكن لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن".

ويأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 15.

ووفقا للوزارة فإن المصابين الثلاث حالتهم طفيفة ويتواجدون في الحجر الصحي، وأحد المصابين هو شخص عائد من إيطاليا في 29 شباط/فبراير.

كما تدرس وزارة الصحة وضع الولايات المتحدة على قائمة الدول التي يتم خضع العائدين منها للحجر الصحي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

#مصلحة السجون #الأسرى #كورونا

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