قناة عبرية.. هل نتنياهو مصاب بالكورونا ؟! ،، ومكتبه يعلق "لن يخضع للحجر الطبي"

القدس المحتلة / سما /

أثارت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، الكثير من الجدل حول إمكانية خضوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحجر الصحي خشية من اصابته بفيروس "كورنا" المستجد.

ووفقا لقناة "مكان" العبرية، فقد اجتمع نتنياهو مع ضابط إسرائيلي كبير يخضع للحجر الصحي بعد زيارة قام بها إلى إيطاليا مؤخرًا.

وأضاف: "رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي الجنرال "أهارون حاليوا"، تعرض للعزل الصحي بعد عودته من إجازة في إيطاليا".

وأشارت إلى أن نتنياهو اجتمع مع حاليوا بعد عودته إلى تل أبيب، قبل أن توعز وزارة الصحة للأخير بوجوب ملازمته المنزل في إطار خطوات الحجر الصحي.

وفي ذات السياق، أكد مكتب "نتنياهو" أنه غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات وزارة الصحة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في" إسرائيل" ليلة الثلاثاء/الأربعاء، إلى 15 مصابًا، وذلك بعد تشخيص ثلاث حالات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان صدر عنها، أن المصاب رقم 13 هو شاب عمل موظفًا في متجر "القرصان الأحمر" لبيع الألعاب، فيما أوضح البيان المقتضب أن المصاب رقم 14 هي زبونة أمضت أكثر من 15 دقيقة في المتجر ذاته.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المصاب رقم 15 عاد في الـ29 من شباط/ فبراير الماضي، من رحلة قضاها في إيطاليا، وكان رهن الحجر الصحي الذاتي .

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن عددا من الجنود الذي كانوا على صلة بالمجندة المصابة بالفيروس تم إخضاعهم للحجر الصحي المنزل. وأشارت إلى أن 334 جنديا بالجيش الإسرائيلي يخضعون الآن للحجر الصحي، غالبيتهم كانوا يقضون إجازات خاصة في الخارج.