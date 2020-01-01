سمح بالنشر ..فيديو ينشر لأول مرة لتنفيذ عملية طعن ضد جندي اسرائيلي

الضفة المحتلة / سما /

نشرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، مقطعا مصورا، للحظة محاولة شاب فلسطيني طعن أحد جنود الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، يوم السابع عشر من فبراير الماضي، أي قبل اسبوعين تقريبا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هذا المقطع المصور ينشر للمرة الأولى حول العملية التي تمت عند حاجز أمني قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب آنذاك.

من جانبه، أفاد مكتب إعلام الأسرى ان الشاب الذي اعتقلته قوات الاحتلال في السابع عشر من فبراير الماضي أي قبل أسبوعين، قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن هو عودة السواعدة 19 عاما من قرية الرماضين جنوب الخليل.