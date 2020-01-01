"مكافحة رفح" تضبط 40 فرش حشيش

رفح / سما /

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة رفح "40" فرش حشيش، وأوقفت اثنين من المروجين في مهمة استمرت عدة أيام متواصلة.

وقال مدير دائرة مكافحة رفح أحمد الشاعر، إن عملية ضبط المروجيْن والمواد بحوزتهما جاءت بعد متابعة وملاحقة مستمرة لعدة أيام.

وأوضح الشاعر أنه تم ضبط المروجَيْن (ز، ش) و(ح، ش)، وبحوزتهما فرشين من الحشيش، وخلال التحقيق الأولي معهما أقرّا بإخفاء باقي الكمية وهي 38 فرشاً في أحد الأماكن.

وأشار إلى أنه على الفور داهمت القوة المشاركة في المهمة المكان المذكور، وتمكنت من العثور على باقي الكمية.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على المذكورين، والتحرز على المضبوطات، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.