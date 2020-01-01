المعلمون يبدأون اضرابهم التحذيري اليوم

رام الله / سما /

بدأ اليوم الأربعاء، الإضراب التحذيري في المدارس الحكومية ومديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي أعلن عنه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

وبدأ الاضراب في المدارس بعد الحصة الثالثة في المدارس الحكومية، أما موظفي وزارة التربية والتعليم وموظفي مديريات التربية والتعليم، فغادروا مكاتبهم الساعة العاشرة والنصف.

وكان أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات، قد أعلن في وقت سابق أن هذا الإضراب "تحذيري"، وفي حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم ستجتمع الهيئة العامة للاتحاد غداً الخميس، وستقرر فعاليات أخرى.

وأشار إلى مجموعة من المطالب تم تقديمها لمجلس الوزراء لها علاقة بحقوق المعلمين في الضفة وغزة، وحتى الآن لم يتم الرد على هذه المطالب.