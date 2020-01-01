بيروت: لا مصابين بكورونا بين لاجئي فلسطين بلبنان

بيروت /سما/

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عدم وجود أي مصاب بفيروس "كورونا" بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها، إنها اتخذت إجراءات احترازية ووقائية من انتشار الفيروس داخل المخيمات الفلسطينية، بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ووزارة الصحة اللبنانية والمؤسسات الطبية العاملة في الوسط الفلسطيني.

وأضافت أنها اتخذت عدة اجراءات وقائية ونظمت مجموعة من الندوات والمحاضرات وقدمت الارشادات للاجئين الفلسطينيين في لبنان، من أجل عدم انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق قررت وكالة "الأونروا"، تجميد العملية التعليمية في مدارسها بلبنان حرصًا على الطلبة والمعلمين وذويهم، بسبب تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" في هذا البلد.

وأفادت الوكالة في بيان لها، أن قرار إغلاق المدارس يستمر لمدة أسبوع تماشيًا مع قرار وزارة التربية اللبنانية مساء الجمعة إغلاق جميع المؤسسات التعليمية لأسبوع.

ويوم الإثنين أعلنت وزارة الصحّة اللبنانيّة تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد المصابين 13.