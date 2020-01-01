غزة: الإغاثة 48 تستقبل قافلة مساعدات إغاثية وطبية ضمن حملة فاعل خير (2)

غزة / سما/



استقبلت جمعية الإغاثة 48 ـ بقطاع غزة قافلة مساعدات إغاثيةوطبية لأيتام وفقراء قطاع غزة ضمن حملة فاعل خير (2)، والمقدمة من الأهل وفاعلي الخير والمتبرعين في الداخل الفلسطيني،

حيث تحتوي القافلة على شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة لوزارة الصحة، وشحنات من الطحين والملابس والأحذية والأغطية، بالإضافة للطرود الغذائية والمساعدات العينية للفقراء في قطاع غزة،

وبدوره ثمّن الدكتور علي الكتناني رئيس الجمعية بجهود المتبرعين وفاعلين الخير في الداخل الفلسطيني وكافة المتبرعين على ما يقدموه لأهلنا لمساعدة أهلهم في قطاع غزة.

ومن جهته شكر الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة بووزارة الصحة جمعية الاغاثة 48 وحملة فاعل خير 2 على جهودهم وتبرعهم السخي لوزارة الصحة مشيراً إلى أن هذه التبرعات جاءت في الوقت المناسب لتلبي احتياجات الأقسام المختلفة بالوزارة وتساهم في شفاء المرضى الذين يفتقدون إلى الأدوية والعلاجات الأساسية لأمراضهم.

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