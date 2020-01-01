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الهند: إصابة 15 سائحا إيطاليا وسائقهم الهندي بفيروس كورونانيودلهي 4

الأربعاء 04 مارس 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهند: إصابة 15 سائحا إيطاليا وسائقهم الهندي بفيروس كورونانيودلهي 4


نيودلهي/وكالات/

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء ثبات إصابة 15 سائحا إيطاليا وسائقهم الهندي بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة في الهند 28 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حصيلة الاصابات تشمل ستة هنود التقطوا العدوى من قريب لهم عاد مؤخرا من إيطاليا. وتعد هذه أكبر زيادة في عدد حالات الإصابة في الهند، حيث أن عدد الاصابات بلغ ستة حالات فقط حتى أمس الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الاتحادي هارش فاردهان اليوم إنه تم وضع جميع حالات الإصابة الجديدة في الحجر الصحي في نيودلهي. وكانت الصين قد أعلنت تسجيل 38 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2981 حالة 
 

#الهند #كورونا #ايطاليا

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