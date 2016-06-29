الإحصاء يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يناير الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضا مقداره 1.42% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 107.36 خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بـ 108.91 خلال شهر كانون أول 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 6.16% خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.96% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 28.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 10.75% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2020 مقارنة بشهر كانون أول 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات التبغ، صناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، صناعة منتجات المطاط واللدائن، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث.