الاحتلال الاسرائيلي يعتقل تاجرين على معبر بيت حانون

غزة / سما/

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الثلاثاء، تاجرين من غزة اثناء مغادرتهما للقطاع.



وقال الباحث في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة ان الاحتلال اعتقل كلا من: عبد الكريم سامي عبد الكريم ابو سعادة (32 عاما) ، واحمد محمد عيد صبح (48عاما).

وأشار الى ان عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري ارتفع الى (5) مواطنين، بينهم (4) تجار.



واشار الى ان الاعتقال يؤكد اصرار سلطات الاحتلال لجعل المعبر المذكور مصيدة للمواطنين ومكانا للتعذيب النفسي وأداة للضغط والابتزاز وأحيانا للمساومة

يذكر ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت العام الماضي2019 نحو (13 ) مواطنا من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز، وكان من بينهم (9) تجار.

ودعا فروانة المواطنين الذين يتنقلون عبر معبر ايرز أو يضطرون الى اللجوء الى هذا المعبر الى أخذ الحيطة والحذر، مؤكدا حق المواطنين بالتنقل بحرية عبر معبر بيت حانون/ايرز دون معيقات من والى قطاع غزة.

