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الجيش المصري يحبط هجوما استهدف كمينا أمنيا في العريش وتقتل 4 "إرهابيين"

الأربعاء 04 مارس 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يحبط هجوما استهدف كمينا أمنيا في العريش وتقتل 4 "إرهابيين"


العريش / وكالات /

 أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما إرهابيا استهدف كمينا أمنيا مساء الثلاثاء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وذكر مصدر أمني ، طلب عدم الكشف عن هويته ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قوات الأمن تصدت لمسلحين هاجموا كمين سن الجبل جنوبي رفح ، حيث جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل " 4 إرهابيين وإصابة 4 آخرين" ، بينما أصيب أربعة من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم.

وأضاف المصدر أنه أثناء نقل أحد مصابي الشرطة إلى المستشفى تعرضت سيارة الإسعاف التي كانت تقله لهجوم مسلح على الطريق الدولي العريش - رفح ، مما أسفر عن مقتله.

وأشار المصدر إلى نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.
 

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