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فحص واختبار لصفارات الإنذار في مستوطنات "الغلاف" غدا

الأربعاء 04 مارس 2020 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فحص واختبار لصفارات الإنذار في مستوطنات "الغلاف" غدا


غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الجبهة الداخلية صباح يوم الأربعاء، عن إجراء فحص لصفارات الإنذار في بلدات اسرائيلية مقابل قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ القيادة الجنوبية بالتعاون مع الجبهة الداخلية، ستجري فحص لصفارات الإنذار في بعض بلدات مقابل غزة "الخميس"، للتحقق من سلامتها ومدى تغطيتها.

وأشارت، إلى أنّه سيتم تفعيل الإنذارات بين الساعة 09:30 و 14:00 حسب التوزيع التالي:

09:30 - كيسوفيم، بئيري

10:15 - نير عوز، علوميم، إيريز.

11:00 - أوهاد فتسوحر، نحال عوز.

11:45 - سدي نيتسان، زميرت.

12:30 - بري جان، زروعاه.

13:15 - ياخيني.

14:00 - كارميا.

ونوّهت، إلى أنّه إذا حدث إنذار حقيقي، فسيسمع إنذارًا آخر.

#صفارات الإنذار

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