الاحتلال يعتقل 21 مواطناً ويستولي على أموال من منازل أسرى محررين

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 21 مواطنا من الضفة، واستولت على مبالغ مالية من منازل أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون وهم: المحرر باجس نخلة، وأحمد زيد، وشادي حجير، وسائد أبو البها من منزله في بيتونيا غرب رام الله، والمحرر فادي عبد الدايم خلال اقتحام المدينة، وزياد فراج من قرية عين سينيا شمال رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: الأسير المحرر أحمد بسام نصار من قرية مادما، والمحرر هزاع عموري من قرية عورتا، والمواطن صلاح دويكات من مخيم عسكر.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وهما: المحرر جهاد خريوش، وإبراهيم السوادني بعد ان داهمت منزليهما في المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد كامل مسالمة من بلدة خرسا بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنبن من بلدة العيسوية: محمد عامر محمود، وآدم كايد محمود، وسائد يوسف عبيد، ومحمود عوني محمود، ومنصور محمد محمود، ومنصور علي ناصر، وصالح داري، ومجد بشير، كما اعتقلت المواطن محمد حزينة من القدس، وسلمت الشاب منير كايد محمود استدعاءً لمراجعة مخابراتها.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل لأسرى محررين في بلدة الزاوية غرب سلفيت، واستولت على مبالغ مالية منها، وعرف منها: منزل الأسير المحرر رأفت رشيد عبد الله موقدي، وعليان رشيد عبد الله موقدي، وأحمد حمدان علي مصلح.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الشاب أحمد مصلح في مدينة نابلس واستولت على مبلغ مالي من داخله، وداهمت منزل الأسير كنعان زلموط في بيت فوريك شرق المدينة.