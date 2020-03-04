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هارتس : نتائج العرب في الانتخابات "زلزال"

الأربعاء 04 مارس 2020 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : نتائج العرب في الانتخابات "زلزال"


القدس المحتلة/ سما/

وصفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأربعاء النتائج التي حققتها الأحزاب العربية في الانتخابات التي جرت أمس الأول الاثنين بأنها "زلزال". 

وأرجعت الصحيفة هذا إلى أن الناخبين من عرب إسرائيل خرجوا بأعداد كبيرة للتصويت، إلى جانب أنهم حصلوا على دعم إضافي من الناخبين اليهود. وتشير النتائج غير النهائية إلى حصول "القائمة العربية المشتركة"، التي تتألف من أحزاب عربية، على ما لا يقل عن 15 مقعدا، بزيادة مقعدين عن آخر انتخابات. وأشارت الصحيفة إلى أن الكنيست القادم سيكون به 17 نائبا عربيا، وذلك بالنظر لوجود عرب على قوائم أحزاب يهودية. 

وأرجعت الصحيفة النتائج الكبيرة إلى عاملين رئيسسن: الارتفاع الكبير في إقبال الناخبين من داخل المجتمع العربي، وتراجع دعم الأحزاب اليهودية بين الناخبين العرب. وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ذكرت أمس أن إقبال الناخبين العرب على التصويت في الانتخابات التي جرت الاثنين كان الأعلى منذ عام 1999 . 

وأعرب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية، عن سعادته بنتائج قائمته. إلا أنه أعرب عن استيائه من النتائج التي حصل عليها معسكر اليمين، وأكد أن القائمة ستعمل على منع رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة. وكتب عودة، على موقع تويتر، :" إنجاز غير مسبوق للقائمة المشتركة والمجتمع العربي ككل". 

وأضاف :"اليوم أصبح أكثر وضوحا من أي وقت مضى: ستقود القائمة المشتركة المعركة ضد أي حكومة يمينية ... الطريق طويل لكننا سنصل إلى مستقبل مشترك من السلام والمساواة". 

#انتخابات الكنيست #عرب اسرائيل #اليمين

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