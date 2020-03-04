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تناول الجوز أسبوعيًا يُطيل العمر

الأربعاء 04 مارس 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تناول الجوز أسبوعيًا يُطيل العمر


وكالات / سما /

كشفت دراسة علمية حديثة، أن تناول الجوز أسبوعيا يطيل من عمر النساء بشكل خاص وفقًا لدراسة نشرتها مجلة "أبحاث الشيخوخة".

ووفقًا للدراسة فإن النساء في أواخر الخمسينات وأوائل الستينيات من العمر اللواتي تناولن حصتين من "الجوز" على الأقل يوميا، كنّ أكثر ميلا للمحافظة على صحة عقلية وجسدية أفضل بالإضافة إلى أن هذه المجموعة تمتعت بصحة عقلية سليمة، ولم تتعرض لأمراض أو مشاكل جسدية كبيرة بعد بلوغهن سن 65 عاما.

واستخدم الباحثون وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية، بيانات لحوالي 34 ألف امرأة شاركن في "دراسة صحة التمريض" في الولايات المتحدة خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2002.

ووفقا للدراسة الأخيرة، كان حوالي 16 في المئة من النساء كبار السن اللواتي يتمتعن بصحة جيدة، وتمتعت النساء اللواتي تناولن الجوز بفرص أكبر للانضمام إلى هذه المجموعة.

ويحتوي الجوز على الأوميغا 3 مجموعة من الفيتامينات بي B ، فيساهم بذلك في تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب، والتخلص من التوتر والقلق والتعب والإرهاق والأرق

وتعليقا على نتائج الدراسة، قالت الأستاذة في جامعة هارفارد، فرانسين غرودستين أنه "لا يوجد حل واحد لإبطاء آثار الشيخوخة، غير أن تبني عادات مثل تناول الوجبات الخفيفة من الجوز يمكن أن يساعد".

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