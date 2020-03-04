أهم ما تناوله لإعلام العبري اليوم الأربعاء 4-3-2020

القدس المحتلة/ سما/

الكشف عن ثلاث حالات جديدة مصابة بفايروس الكرورونا في إسرائيل، والانتهاء من فرز 95% من الأصوات، تصدرت العناوين الرئيسية، بالمواقع الإخبارية، والصحف العبرية لهذا اليوم.

القناة 13 العبرية:

- بعد الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع الغيابي، الليكود 36 مقعدا بالكنيست، وكحول لفان 32 مقعدا، والقائمة العربية 16 مقعد.

- بعد فرز 95% من الأصوات: اليمين متدينين 58 مقعدا بالكنيست، وتيار اليسار وسط عرب، 54 مقعدا، وليبرمان 7 مقاعد.

القناة 12 العبرية:

- إخضاع رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، اللواء اهرون حليفا، للحجز الصحي بمنزله، بعد عودته من ايطاليا.

- نتنياهو اجتمع مع قائد قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي، بعد عودته من ايطاليا، قبل فرض الحجز الطبي عليه.

القناة11 العبرية – كان:

- ‏انتخابات 2020: الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين يدرس تحويل تكليف تشكيل الحكومة الى الكنيست مباشرة.

- تقارير أمريكية: تخوفات من تعرض نائب الرئيس الأمريكي مايك بينيس، للإصابة بفايروس الكورونا.

القناة 7 العبرية:

- وزارة الصحة: الكشف عن 3 حالات جديدة مصابة بالكورونا في إسرائيل، ليصبح إجمالي عدد المصابين 15 حالة.

- الإدارة الأمريكية تواصل العمل على رسم الخرائط الجديدة، لضم مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية.

هآرتس:

- المحلل السياسي يوسي فيرتير: في حال حصوله على 60 مقعدا بالكنيست، نتنياهو سيشكل حكومة ضيقة فقط.

- أعضاء كنيست من تحالف "كحول لفان": حزب كحول لفان لن يشارك في أي حكومة برئاسة بنيمين نتنياهو.

يديعوت أحرونوت:

- انتخابات الكنيست 2020: انتصار بدون حسم، الصداع الذي يعاني منه نتنياهو، كيف سيحصل على 61 مقعدا بالكنيست.

- ارتفع عدد الوفيات بالكورونا إلى 2981 حالة، وبلغ اجمالى عدد المصابين بالفايروس، 80270 حالة بالصين.

معاريف:

- زعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس: لن أجلس في حكومة تحت رئاسة شخص متهم بثلاث قضايا فساد.

- مصادر بحزب الليكود: سوف نبدأ المباحثات مع حزب العمل، من أجل الحصول على اغلبية لتشكيل ائتلاف حكومي.

يسرائيل هيوم:

- عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة، تيار اليمين 59 مقعدا، ويبحثون عن أعضاء من داخل الكنيست، لتأمين تشكيل حكومة.

- مصدر بالليكود: بدأنا بالفعل المباحثات للحصول على أعضاء جدد، للوصول الى 61 مقعدا بالكنيست.

والا العبري:

- تقارير عربية: قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الاربعاء، ثلاث شبان فلسطينيين من مدينة رام الله.

- أمير بوخبط: في الوقت الذي تعد فيه إسرائيل أصوات المنتخبين، حماس تعمل في موسكو، وعلى الأرض بغزة.