أول مصاب أردني بـ”كورونا”: وزير الصحة يغلق مكتبه الوزاري ويبدأ العمل في مستشفى

عمان/ وكالات/

اجرت سلطات الرقابة الصحية الاردنية فحوصات مخبرية لنحو 90 مواطنا على الاقل اختلط بهم شاب تم الاعلان عن اصابته رسميا بفايروس كورونا .

وشمل اجراء الفحص المخبري عائلة الشاب وعائلة صديق له رافقه في رحلة الى ايطاليا وبعض زملائه في مركز تجاري ضخم يعمل به بالعاصمة عمان .

وكان الشارع الاردني قد استيقظ على الاعلان رسميا ولأول مرة عن ثبوت اول حالة بفايروس كورونا في المملكة.

وتعود الحالة لشاب عاد قبل اسبوعين من ايطاليا بعد رحلة مع صديق له من.

واتخذت اجراءات للتطهير والتقييم وحتى للعزل المنزلي في الاماكن التي اختلط فيها الشابان بآخرين .

وفي غضون ذلك طلب وزير الصحة الدكتور سعد جابر من الاردنيين الحرص على تلقي المعلومة الدقيقة من اصحاب الاختصاص وشرح مدير ادارة مكافحة فايروس كورونا الدكتور عدنان اسحق للأردنيين عبر شاشة التلفزيون بان الفايروس ينتقل عبر رذاذ الفم فقط وان الاصابة في حالة انتقال الرذاذ لا تحصل بعد مسافة تزيد عن مترا ونصف المتر مع الانسان المصاب .

واكد الدكتور جابر بان حالة الطوارئ متواصلة وأن الاعلان عن اصابة احد الاردنيين ينبغي ان لا تبرر حالة الخوف والهلع مؤكدا بانه شخصيا اغلق مكتبه الوزاري ويداوم مع رفاقه في الكادر طبي في مستشفى الامير حمزة بعمان ويتولى الاشراف شخصيا على المتابعات .

واعلن الدكتور جابر بان باب مكتبه في المستشفى مفتوح كل الاردنيين .

واجرى ولي العهد الامير حسين بن عبد الله اتصالا هاتفيا بالمصاب الاردني الوحيد المعلن عنه بفايروس كورونا بعد العزل للاطمئنان عليه .

واعلن المركز التجاري الذي يعمل به الشاب بان وظيفته ادارية ولا تتطلب الاختلاط بالزبائن وبنه يستخدم بوابة خلفية تخص المكاتب الادارية وليس السوق التجاري .

وبعد الاعلان عن الاصابة اليتيمة حتى الان في الاردن توسع الاهتمام جماهيريا بفايروس كورونا واتخذت اجراءات قانونية معلنة ضد من يروجون الشائعات او لا يعتمدون على الروايات الرسمية في مسالة الفايروس تجنبا لإثارة الهلع .

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