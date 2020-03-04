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مواجهات بين الشرطة اليونانية ومهاجرين غير نظاميين في ميناء جزيرة ميديللي

الأربعاء 04 مارس 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات بين الشرطة اليونانية ومهاجرين غير نظاميين في ميناء جزيرة ميديللي


وكالات / سما /

وقعت مواجهات بين الشرطة اليونانية ومهاجرين غير نظاميين تجمعوا في ميناء جزيرة ميديللي اليونانية، الثلاثاء، بعد أنباء تفيد بأنه سيتم نقلهم عبر سفينة إلى العاصمة أثينا.

وذكر مراسل الأناضول، أن شائعات تفيد بأن السلطات اليونانية سمحت بنقل المهاجرين غير النظاميين عبر سفينة إلى أثينا، انتشرت مساء الإثنين، في مخيم “موريا” بالجزيرة.

وإثر ذلك، توجه مئات من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال، من المخيم إلى الميناء، قبل أن تمنعهم الشرطة من دخول الميناء، وتندلع مواجهات بين الجانبين.

ولاحقا، قامت الشرطة اليونانية بنقل المهاجرين إلى المخيم الذي يعيشون فيه، عبر حافلات.

ومنذ الخميس، بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة، إن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان بلغ 130 ألفا و469 مهاجرا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

 
 
#تركيا #اليونان #مهاجرون سوريون #اثينا

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