الاونروا : اتخذنا عدة اجراءات بمدارسنا للوقاية من فيروس كورونا

رام الله/سما/

أصدرت دائرة التربية و التعليم في وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعميماً هاماً الى مدراء المدارس في محافظات قطاع غزة، حول الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

و دعا التعميم مدراء المدارس لوقف الرحلات المدرسية، و التقليل لأقصى حد من التجمعات المدرسية غير الضرورية كالاحتفالات و الاجتماعات و ورش العمل و لقاءات أولياء الأمور، كإجراءات احترازية لمنع العدوى بين الطلاب.

كما طالب التعميم بتخفيف الازدحام و اقتصار الطابور المدرسي على تنظيم دخول الطلاب للصفوف، و تخفيف الازدحام عند المقاصف.

و حول الهدف من وراء ذلك التعميم، أوضح رئيس برنامج التربية و التعليم بوكالة غوث و تشغيل اللاجئين، فريد أبو عاذرة بأن هذه إجراءات احترازية تم اتخاذها بعد مشاورات مع إدارة الوكالة، سيتم من خلالها التقليل من الاحتكاكات التي يمكن تأجيلها.

و قال أبو عاذرة "نحن ملتزمون بما يصدر عن وزارة الصحة الفلسطينية، و ما تم اتخاذه من إجراءات هي حتى الآن تعليمات داخلية المقصود بها التقليل من الاحتكاكات و التجمعات الغير ضرورية".

و لفت الى أن إدارة الوكالة تركت لمدراء المدارس مرونة في تقدير الموقف، بما لا يثير مخاوف غير مبررة لدى الطلاب، لا سيما عند تجميعهم في الأماكن المختلفة.

و حول الإجراءات المتخذة داخل الفصول، حيث يتجمع اكثر من 45 طالباً في كل فصل دراسي في جميع المدارس، اكد أبو عاذرة أنه حتى الآن لا يوجد تعليمات او إجراءات تقيد الجميع، على الرغم من حالة الازدحام الموجودة بالمدارس، لا سيما و أن وزارة الصحة أكدت خلو الأراضي الفلسطينية من فيروس كورونا تماماً.

و بين بأنه تم تشكيل لجنة من قبل إدارة الوكالة، مهمتها تحديث المستجدات بهذا الشأن بشكل يومي، و متابعة ما يصدر عن وزارة الصحة، و هي الجهة المخولة بتقدير الموقف في هذا الظرف، مؤكداً بأنه سيتم التعامل مع أي إجراءات او تعليمات تصدر عنها.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية جددت تأكيدها على أن الاراضي الفلسطينية خالية من الفيروس، لكنها اشارت إلى أن هناك حالة واحدة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، و5 حالات في الحجر الخاص بمعبر رفح، و أن الحجر الصحي في الموقعين المذكورين يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية واليابان ومكاو وسنغافورة وتايلاند وهونغ كونغ وإيران وإيطاليا، لمدة 14 يوماً، بدءً من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.

و قالت الوزارة اليوم الثلاثاء بأنها أجرت 178 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، من الضفة الغربية و قطاع غزة في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكانت جميعها "سلبية"، أي أنها غير مصابة بـ"كورونا".

ولفتت إلى أن الحجر البيتي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول تايوان وماليزيا وسوريا والبحرين والكويت وسلطنة عمان ولبنان والعراق.

ونوهت الوزارة إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس "كورونا" عالميا بلغ 88948، منها 8774 سجلت في 64 دولة خارج الصين، مضيفةً أن عدد الوفيات بلغ 2915 في الصين، و128 خارجها، بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.