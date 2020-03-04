سورية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش التركي بريف إدلب اقتربت من نقاط عسكرية في منطقة سراقب

دمشق/وكالات/

أعلنت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن وحدات من القوات الحكومية السورية أسقطت امس الثلاثاء طائرتين مسيرتين للقوات التركية في محيط مدينة سراقب وشرق بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكرت “سانا” أن “وحدة من الجيش رصدت طائرة مسيرة تقترب من نقاط عسكرية في منطقة سراقب وتعاملت معها وأسقطتها في محيط المدينة ومنعتها من تنفيذ عدوانها”.

وأضافت “سانا” أن “وحدة من الجيش تمكنت مساء اليوم من إسقاط طائرة مسيرة ثانية للقوات التركية شرق بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش السوري أسقطت “أمس الأول 3 طائرات مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب ووجهت ضربات نارية مكثفة على محاور تحرك الإرهابيين بريف المحافظة”.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة “أعلنت إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب مؤكدة أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية”.