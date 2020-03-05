طقس فلسطين: اجواء معتدلة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الارصاد الجوين ان يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صافً بوجه عام وبارداً ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/03/05: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليبقى الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا نسبيا الى بارد ليلا ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/03/06: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت 2020/03/07: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.