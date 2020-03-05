  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: اجواء معتدلة

الأربعاء 04 مارس 2020 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء معتدلة


رام الله/سما/

 توقعت دائرة الارصاد الجوين ان يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صافً بوجه عام وبارداً ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/03/05: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ليبقى الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق نهارا وباردا نسبيا الى بارد ليلا ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/03/06: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت 2020/03/07: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نهارا الى شديد البرودة ليلا وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

الحكم على طالب فلسطيني في مصر بالسجن المؤبد

الليكود: حكومة وحدة مع "كاحول لافان" بدون تناوب.. وتصريحات ليبرمان عديمة المسؤولية

رسميا.. لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تعلن موعد نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ23

جنرالٌ إسرائيليٌّ: المواجهة الطاحنة مع غزة قادمة ومنظمات غير حماس قادرة على ضربنا بالصواريخ

تحليلات اسرائيلية : نتنياهو فاز.. لكن تشكيل الحكومة مهمة شاقة

تعقيبا على نتائج الانتخابات الاسرائيلية.. حماس توجه دعوة للقيادة الفلسطينية

بينيت: نعمل بحزم في مواجهة "عدو قاسي"و سنؤذي كل من يحاول إيذائنا بغزة

الأخبار الرئيسية

أيمن عودة: في حال شكّل نتنياهو الحكومة الجديدة فستكون أخطر حكومات إسرائيل

بعد فرز 93% من الأصوات في الانتخابات الاسرائيلية : كتلة اليمين 58 مقعدا والمشتركة 16

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل عشرة مواطنين في الضفة ويصادر أموالا وأسلحة

واللا يكشف: لهذا السبب.. امتنع الجيش الاسرائيلي عن قتل قناص فلسطيني على حدود قطاع غزة!

بينت

وزراء بالكابنيت: "نتنياهو" و"بينت" لم يبلورا أي خطة سرية للتعامل مع غزة.. والاخير يرد!