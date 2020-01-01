تعميم من سفارة فلسطين في ايطاليا حول انتشار فيروس كورونا

روما /سما/

بعد انتشار فيروس كورونا في ايطاليا، اصدرت سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا بيانا تدعوا في الجاليات الفلسطينية في عموم ايطاليا الى الالتزام بتعليمات السلطات الايطاليه و توخي الحذر نتيجة انتشار فيروس الكورونا في بعض المدن الايطاليه

وقالت السفيرة عبير عودة: "قمنا بتشكيل لجان من اجل المتابعة الحثيثة في كافة مناطق ايطاليا ، مضيفة قد خصصنا رقم هاتف لمتابعة الحالات الطارئة ان وجدت مؤكدة ان السفارة على جهوزية كاملة لتقديم المساعدة لمن هو بحاجة"

وقد دعت السفيرة عودة ابناء الجاليات الفلسطينية في عموم ايطاليا الى التعاون مع هذه اللجان من اجل خدمة المواطنين

كما اكدت السفيرة عودة ان لغاية هذه الساعة لم تسجل اي حاله اصابة بالفايروس من اي من ابناء الجالية الفلسطينية في ايطاليا

وهذا نص البيان كاملا

تنويه هام

ألاخوات و ألاخوة في الجالية الفلسطينية الاعزاء في عموم إيطاليا، نحيطكم علما بأن خط الهاتف للطوارىء يعمل على مدار الساعة لخدمة الجميع.

و في هذا الوقت العصيب و في ضوء انتشار فيروس الكورونا في بعض مناطق ايطاليا ، فإن السفارة تدعو من يحتاج من المواطنين في عموم ايطاليا - سواء القاطنين في المناطق المتأثرة بانتشار الفيروس أو المناطق القريبة منها أو أي منطقة أخرى- للتواصل في حال الضرورة مع خط الطوارىْ للسفارة على الرقم التالي:

0039 3495608629

كما تدعو السفارة جميع المواطنين الأفاضل للالتزام التام بكافة التعليمات التي تصدرها السلطات الإيطالية بخصوص انتشار الفيروس، وكيفية التعامل معه وسبل الوقاية منه

ادامكم الله بخير و سلام .

‏‫سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا