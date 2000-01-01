وزراء بالكابنيت: "نتنياهو" و"بينت" لم يبلورا أي خطة سرية للتعامل مع غزة.. والاخير يرد!

القدس المحتلة / سما /

قال عدد من الوزراء في الكابنت إن رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ووزير الجيش "نفتالي بينت" لم يبلورا أي خطة سرية للتعامل مع قطاع غزة، بحسب ما ذكرت القناة 12 العبرية.



وأضاف الوزراء، أن جميع السيناريوهات وتداعياتها معروفة ومتفق عليها مسبقاً، قائلين إن "الطائرات لن تغوص والغواصات لن تطير".



وتأتي هذه التصريحات خلافاً لما نشره "نتنياهو" عن استعداد إسرائيل لتوجيه ضربة قوية ومختلفة لقطاع غزة، وذلك على خلفية التصعيد الأمني في الأيام الأخيرة الماضية.



وأشار الوزراء إلى أن هذه التهديدات جاءت خلال فترة حساسة من الناحية السياسية، مؤكدين أن إسرائيل لم تكن تريد المواجهة في الوقت الحالي.



كما أشاروا إلى أن التهديدات التي نشرت مؤخراً كانت فارغة من محتواها في المرحلة الحالية، ولكن قد يكون هناك عملية مهمة جداً في القطاع في المستقبل.



من جانبه رد "بينت" على هذه التصريحات قائلاً إن هؤلاء الوزراء مخطئون، مضيفاً أن رئيس الحكومة قال الحقيقة، وأوضح أن من الجيد ألا يعلم هؤلاء الوزراء بهذه المعلومات والخطط، وذلك لمعرفتنا بأنهم يسربون من داخل الكابنت، وأكد أن المهم هو أننا ملزمون بخلق وضع أخر تماماً في غزة، موضحاً أن استراتيجية الجولات استنفدت نفسها.