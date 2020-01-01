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أبو هولي يؤكد التزام "شؤون اللاجئين" في دعم المؤسسات والمراكز الفاعلة بالمخيمات الفلسطينية

الثلاثاء 03 مارس 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي يؤكد التزام "شؤون اللاجئين" في دعم المؤسسات والمراكز الفاعلة بالمخيمات الفلسطينية


غزة / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد أبو هولي التزام دائرة شؤون اللاجئين في دعم كافة المؤسسات والمراكز الفاعلة في المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات لافتا الى ان الدائرة لا تدخر جهداً في سبيل دعم للمخيمات وتأمين التمويل لمشاريعها ذات الأولوية وتلبية احتياجاتها .

وأضاف د. أبو هولي خلال استقباله مساء اليوم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لمركز شباب مخيم عسكر في مكتبه بمدينة رام الله بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير عام المخيمات ياسر أبو كشك ومدير مخيمات الوسط محمد عليان ، ان استراتيجية الدائرة للعام الحالي ترتكز على تطوير ودعم المراكز الشبابية في كافة المخيمات الفلسطينية لتكون حاضنة وداعمة لمواهب ومهارات الشباب مؤكداً على الدور الذي تلعبه المراكز الشبابية في تنمية قدرات الشباب وتمكينهم ليكونوا قادة الغد في خدمة مخيمهم وقضية شعبهم العادلة .

وبحث الوفد مع الدكتور أبو هولي تمويل الدائرة لمشاريع شبابية ذات الأولوية لمخيم عسكر .

وخلال اللقاء استمع د. أبو هولي من رئيس وأعضاء الوفد على مراحل انجاز مشروع تعشيب "الملعب المغلق" لكرة القدم في مخيم عسكر الممول من دائرة شؤون اللاجئين والذي يخدم كافة شرائح الشباب داخل المخيم وترتيبات افتتاحه خلال الفترة القادمة تحت رعاية الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين واطلاق اسم النائب مرزوق الغانم على الملعب تقديراً لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية .

وشكر الوفد دائرة شؤون اللاجئين ورئيسها الدكتور احمد أبو هولي على تمويلهم لمشروع تعشيب الملعب الذي يأتي ضمن برنامج المشاريع الطارئة التي تقدمها الدائرة .

#احمد ابو هولي #منظمة التحرير #مخيم عسكر #دائرة شؤون اللاجئين
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