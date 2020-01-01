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في أول تعليق على الانتخابات الاسرائيلية..

الرئيس الامريكي ترامب: سأقف دائماً مع (إسرائيل) و"الشعب اليهودي"!!

الثلاثاء 03 مارس 2020 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الامريكي ترامب: سأقف دائماً مع (إسرائيل) و"الشعب اليهودي"!!


واشنطن/ وكالات/

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي أجريت، أمس الاثنين. وكتب ترامب على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مساء يوم الثلاثاء، أنه "دائما ما يؤيد إسرائيل والشعب اليهودي".

وقال الرئيس الأمريكي: سأقف دائما مع دولة إسرائيل والشعب اليهودي. وأرفق دونالد ترامب برسالته على "الفيسبوك" لقطات فيديو لمايك بنس، نائبه، خلال اجتماع لـ"إيباك" (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية)، والذي يؤكد من خلاله دعمه لإسرائيل.

وكانت استطلاعات أجرتها ثلاث قنوات تلفزيونية إسرائيلية، قد أظهرت أن الكتلة اليمينية وعلى رأسها حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة الى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

وبينت الاستطلاعات أن حزب الليكود وحده قد يحصل على 36 أو 37 مقعدا في الكنيست، مقابل 32 أو 33 لحزب "أزرق أبيض". ويشار إلى أن الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي الـ23، والتي أجريت أمس الاثنين، هي الثالثة في إسرائيل خلال أقل من سنة.

وخرجت الجولتان السابقتان بنتائج متقاربة جدا بين حزبي نتنياهو "الليكود"، وحزب "أزرق أبيض"، برئاسة الجنرال بيني غانتس، ما حال دون تمكن أي منهما من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأكثرية المطلوبة في الكنيست.

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