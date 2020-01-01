أريحا: مجلس تدريب أكاديمية "فتح" الفكرية يعقد اجتماعه الرابع

أريحا /سما/

عقد مجلس التدريب التابع لأكاديمية "فتح" الفكرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الرابع في مسرح جامعة الاستقلال، بمدينة أريحا.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس مجلس أُمناء الأكاديمية اللواء توفيق الطيراوي، خلال الاجتماع، أن مباني الأكاديمية ستكون تحت إمرة وزارة الصحة مؤقتا، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة ستزوِّد الجيل الفلسطيني بالثقافة السياسية والقانونية.

وشدد على أهميةِ دور المجلسِ التدريبي في وضع البرامج التدريبية، لمواجهة المشكلات التي تواجه حركةَ "فتح" ووضع الحلول من خلالها.

وأكد الطيراوي أهمية وجود خطاب ثقافي لكل المستويات من الدورات والتدريبات، وأن يصدر عنها شهادات تثبت تجاوز كل مرحلة.

من جانبه، تحدث الدكتور سامي مسلم، ضيف الشرف في الاجتماع، عن أهمية التدريب، ودوره في الاستمرارية الثقافية، وأصوله المتبعة في كل مستوى، إضافة لتطوير المجتمعات وحركة "فتح"، والتشبيك مع الدول الأخرى والمؤسسات في مجال التدريب، بما يخدم أهداف الأكاديمية.

بدوره، استعرض رئيس أكاديمية "فتح" الفكرية بكر أبو بكر، التقرير السنوي للتعبئة الفكرية، كما عرض مبنى الأكاديمية، وإصداراتها، والمخاطبات الرسمية والهيكلية، والبرامج التدريبية المتخصصة التي تم تنفيذها، ونشرت في كتيب تم توزيعه على الحاضرين.

وأوضح أبو بكر للحضور المستويات الثلاثة للدورات المخصصة للكادر وهي: المبتدئ، والمتوسط، والمتقدم .

وخلالَ الاجتماع، قدمت أربع لجان (لجنة معرض الذاكرة الفتحاوية، ولجنة مركز الدراسات، ولجنة المكتبة، ولجنة الموقع الالكتروني) العروض التقديمية التي أعدتها للمهام الموكلة إليها، كما تم الاستماع لمداخلات من الحاضرين حولها.