بحث التعاون في التشغيل والتدريب بين غرفة محافظة الخليل ووزارة العمل

الخليل / سما /

التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل وفداً من وزارة العمل، ضمّ نضال عايش، مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل، ترافقه السيدة شاري، مدير المشروع البلجيكي الجديد، لدعم التدريب والتعليم المهني في فلسطين، التي تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على تصميم برنامج جديد لدعم التدريب المهني.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع بعض القضايا التي تخص المشروع المقترح، ودور الغرف التجارية الصناعية في إنجاحه، خاصة وانه يرتكز على تعاون القطاع الخاص والغرفة التجارية الصناعية بشكل أساسي، من أجل الوصول الى مخرجات ترفع من مستوى المهارات المتوفرة لدى الشباب الفلسطيني وتتناسب مع احتياجات سوق العمل، سعياً لتخفيف حدة البطالة.

وفي وقت لاحق، انضم إلى الاجتماع وفد وزارة العمل برئاسة عبد الكريم دراغمة، الوكيل المساعد، ومدير مديرية عمل الخليل محمد الشلالدة، حيث بحث الحضور عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها: موضوع الحد الأدنى للأُجور، والتعديلات المقترحة على قانون العمل الفلسطيني، مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، والتقاعد.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في الوصول إلى تفاهمات في مجمل القضايا المطروحة للنقاش مع النقابات العمالية، حيث أعرب سعادة رئيس الغرفة التجارية عن أمله في تحسُّن الأوضاع الاقتصادية وحصول فلسطين على نسبة نمو اقتصادي مرتفعة بحيث تتمكن الشركات الفلسطينية من اعطاء العامل اكثر مما يتوقع.

كما بحث الطرفان خلال الاجتماع عدداً من القضايا المهمة لقطاع الأعمال، وعلى رأسها التعاون في مجالات التدريب المهني المتخصص، واستثمار مقدرات مراكز التدريب المهني المتوفرة لدى الوزارة لتنفيذ التدريبات بشكلٍ مشترك، إضافة إلى مشاركة المعلومات الخاصة بالاحتياجات التدريبية وسوق العمل لتعزيز جهود التكامل بين الأطراف.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما لتعزيز التكامل والاستفادة من الموارد المتوفرة لدى كل طرف، بما يخدم المصلحة العامة.