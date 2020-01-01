الحكومة تدعو النقابات إلى تغليب المصلحة الوطنية على الإضرابات

رام الله / سما /

اعتبر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، والتي عُقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، يشكل دليلاً على أن المجتمع الإسرائيلي يزداد تطرفاً ويمينةً، محذراً من العواقب التي تترتب على سياسات الضم والتوسع الاستيطانية وعمليات القرصنة لأموالنا، والتي من المتوقع أن تقرها التشكيلة الحكومية الجديدة في إسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء عزم الشعب الفلسطيني على مواجهة المرحلة الجديدة بكل ما تحمله من تحديات، وفي مقدمتها عمليات الضم والتوسع الاستيطاني، لا سيما في منطقة الأغوار، والتي ترمي اسرائيل من ورائها إلى تحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى "بانتوستانات" وجزر منفصلة.

ووجه رئيس الوزراء التحية إلى الصامدين من أهلنا في "بيتا" و"جبل العرمة" الذين هبوا لحماية أرضهم ومواقعهم الأثرية في مواجهة أطماع المستوطنين للسيطرة على الأرض وما تكتنزه من ثروات، ومحاولات السطو على الرواية التاريخية الفلسطينية عبر السيطرة على المواقع الأثرية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية.

وأطلع رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، على نتائج زيارته إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، ومشاركته في الجلسة (37) لمجلس وزراء الداخلية العرب، ولقائه مع سيادة الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي نقل له تحيات أخيه سيادة الرئيس محمود عباس، وتهنئته بتشكل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الجديد إلياس الفخفاخ، ونيلها ثقة البرلمان.

شدد رئيس الوزراء على خلو فلسطين من فيروس "كورونا"، مؤكداً جاهزية الحكومة ووزارة الصحة وجميع الأجهزة ذات العلاقة بوضع الخطط لاحتواء الفيروس العابر للحدود. كما دعا رئيس الوزراء كافة النقابات إلى تغليب المصلحة الوطنية ولغة الحوار على الإضرابات في ضوء ما تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر وتحديات توجب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهتها.

وبدأ مجلس الوزراء اليوم نقاش الموازنة العامة لعام 2020 في قراءتها الأولى، إذ كانت البند الوحيد على جدول أعمال الجلسة الـ 45 لمجلس الوزراء.