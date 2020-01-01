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الانتخابات الاسرائيلية: صعوبات بإيجاد موظفين لعد أصوات "صناديق الكورونا"

الثلاثاء 03 مارس 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات الاسرائيلية: صعوبات بإيجاد موظفين لعد أصوات "صناديق الكورونا"


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، تواجه صعوبة بإيجاد موظفين يعملون على عد الأصوات في صناديق الاقتراع التي خُصصت للذين يقبعون في حجر صحي بسبب فيروس "كورونا"، حيث صوت بها نحو 4,076 من أصحاب حق الاقتراع في 16 صندوقًا وُضعت في مدن كبيرة.
 
"المشكلة هي أنه ليس من الواضح حتى الآن من سيقوم بعد الأصوات بسبب مخاوف لدى الطواقم في هذه الصناديق من لمس هذه المغلفات"، وفق الموقع.
 
ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية، قولها: إن من سيقوم بعد هذه الأصوات هم مسؤولي لجنة الانتخابات العامة أنفسهم من ضمنهم مدير لجنة الانتخابات أورلي عداس، والمستشارة دين ليفنة، والمتحدث باسم اللجنة جيورا فوردس ورؤساء الأقسام.
 
وسيرتدون خلال عدهم النتائج أقنعة واقية وقفازات بموجب تعليمات وزارة الصحة، وستجري العملية في خيمة خارج الكنيست، والتي سترتبط بحواسيب، وسيتم إحضار الصناديق إليها غدًا، وستبدأ العملية بعد انتهاء عد المظاريف المزدوجة (الجنود، ذوي الإعاقة، السجناء، والمرضى، والدبلوماسيين) ومغادرتها مقر الكنيست عملية العد ستجري وفقًا لإجراءات فرز المظروفات المزدوجة، وسيتم مطابقتها مع النتائج العامة.

#الانتخابات الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #صناديق الاقتراع

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