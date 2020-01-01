عوض تواصل مشاركتها في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

نيويورك /سما/

تواصل رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض مشاركتها، في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، الدورة رقم (51)، في نيويورك.

وقالت عوض إن اللجنة الإحصائية تضم في عضويتها رؤساء الأجهزة الإحصائية لكافة الدول، وكذلك ممثلين عن منظمات إحصائية عربية وإقليمية ودولية، وكافة القضايا المتعلقة بتطوير نظام الإحصاءات الرسمية العالمي، وتصدر التوجيهات لتحسين وتطوير العمل الاحصائي، بالإضافة إلى اعتماد المنهجيات والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الجديدة في مجال جمع وتصنيف وإعداد ونشر البيانات الإحصائية وتبادلها دولياً، وكذلك التباحث في الجهود الدولية المتعلقة بتطوير قدرات العاملين في المجال الاحصائي.

وأوضحت أن الاجتماع يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والجغرافية، ومن أبرزها البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، والبيانات المفتوحة، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، وإدارة وتحديث النظم الاحصائية والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والترتيبات العالمية للاحتفاء باليوم العالمي للإحصاء.

كما ناقشت الجلسة آخر التطورات في نطاق واسع من الاحصاءات من حيث المنهج وطرق الاعداد، مثل الاحصاءات الزراعية والديموغرافية والصحية، والحسابات القومية والأسعار، والتسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية، وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات، وإحصاءات النوع الاجتماعي، وإحصاءات الهجرة الدولية، وإحصاءات التجارة الدولية، وسجلات الأعمال التجارية.